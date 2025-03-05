Участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила инициативу мэрии о присвоении всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города, звания «Почетный гражданин Екатеринбурга».
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