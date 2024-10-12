Исконный смысл слова, которое слышим часто, но не осознаём значение

Владимир Плотников

Понимаю, что не понравится мой пост, но! Прочитав заголовок, точно знал, что будет про урода, им и закончится. А межу тем, упоминаемое понятие в конце статьи "Баба Яга", а не какая не Йога, это Яга, означает Мой путь. И таких слов много, а не три. Вы уж, простите.