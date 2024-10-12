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Велемудр. Мир тесен.

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  • Владимир Плотников
    Да, я не знаю почему, но мне не приходят уведомления.Исконный смысл сл...
  • Владимир Плотников
    Понимаю, что не понравится мой пост, но! Прочитав заголовок, точно знал, что будет про урода, им и закончится. А межу...Исконный смысл сл...
  • Юрий Левченко
    Урод это старший сын в семье, ответственный за Род после смерти отца.Исконный смысл сл...

Исконный смысл слова, которое слышим часто, но не осознаём значение

Исконный смысл слова, которое слышим часто, но не осознаём значение

Сегодня, мы совершенно искаженно понимаем некоторые слова, … иногда я буду здесь напоминать вам родные мои, что есть на самом деле… итак…  УРОД  Толкование урода ныне такое: в этом слове применена как исключительность приставка –У, означающая отрицательное отношение.

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Комментарии
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Юрий Левченко
Урод это старший сын в семье, ответственный за Род после смерти отца.
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16 час.
Владимир Плотников
Понимаю, что не понравится мой пост, но! Прочитав заголовок, точно знал, что будет про урода, им и закончится. А межу тем, упоминаемое понятие в конце статьи &quot;Баба Яга&quot;, а не какая не Йога, это Яга, означает Мой путь. И таких слов много, а не три. Вы уж, простите.
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16 час.
Владимир Плотников
Да, я не знаю почему, но мне не приходят уведомления.
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16 час.

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