Сегодня, мы совершенно искаженно понимаем некоторые слова, … иногда я буду здесь напоминать вам родные мои, что есть на самом деле… итак… УРОД Толкование урода ныне такое: в этом слове применена как исключительность приставка –У, означающая отрицательное отношение.
Исконный смысл слова, которое слышим часто, но не осознаём значение
Комментарии
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Юрий Левченко
Урод это старший сын в семье, ответственный за Род после смерти отца.
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16 час.
Владимир Плотников
Понимаю, что не понравится мой пост, но! Прочитав заголовок, точно знал, что будет про урода, им и закончится. А межу тем, упоминаемое понятие в конце статьи "Баба Яга", а не какая не Йога, это Яга, означает Мой путь. И таких слов много, а не три. Вы уж, простите.
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16 час.
Владимир Плотников
Да, я не знаю почему, но мне не приходят уведомления.
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16 час.
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