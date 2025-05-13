Чехия и III Рейх

При освобождении Чехословакии погибло около 144 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Освобождении? Против СССР воевало более 300 тысяч чехов (Словакия стала независимой, так что о ней речь пойдёт не сегодня).
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