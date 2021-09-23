Жизнь и «электричка»: как выжить в Москве владельцу электромобиля

Отсутствие скоростных зарядок, парковочные штрафы, сезонное снижение запаса хода и много чего еще. Удивительно, но факт, в Москве есть реальные люди, которые уже несколько лет активно используют электромобили для ежедневных поездок по городу.
Отсутствие скоростных зарядок, парковочные штрафы, сезонное снижение запаса хода и много чего еще. Удивительно, но факт, в Москве есть реальные люди, которые уже несколько лет активно используют электромобили для ежедневных поездок по городу.
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