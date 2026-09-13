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Журнал «Профиль»

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Эхо Венецианского фестиваля: в Израиле намерены лишить гражданства авторов отмеченного на киносмотре документального фильма

Министр культуры Израиля Мики Зоар заявил о намерении инициировать лишение израильского гражданства режиссеров документального фильма NAZA (NAZA, 2026) Юваля Абрахама и Рахель Шор.

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