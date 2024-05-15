Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кремлин Православович
    Ага... Значит всей королевской семейке можно иметь связи с сатанистами, а ей нельзя? Давайте уж что-нибудь одно, - ил...Герцогиню Меган М...
  • Галина Друзина
    Да что тут сказать - чмо оно и в Африке чмо.Журналистка Ксени...
  • Евгений Саваровский
    На Руси всегда были уроды, которым всегда чего то не хватало.Ученого Анатолия ...

ЦБТ: ЕБС не может использоваться для автоматического наложения штрафов

ЦБТ: ЕБС не может использоваться для автоматического наложения штрафов

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для автоматического наложения штрафов. Об этом заявили в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх