ЦБТ: ЕБС не может использоваться для автоматического наложения штрафов

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для автоматического наложения штрафов. Об этом заявили в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы, передает РИА Новости.
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