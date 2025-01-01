В Испании функционируют 144 военных курса для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
El Pais: в Испании действуют 144 военных курса для обучения бойцов ВСУ
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СК
Сергей Карабухин
ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Буг из СССР на Украине – их много было… Многие ракеты украинцы начали производить и разрабатывать уже при Порошенко после 2014 года. !!! Кстати в 2014 году Порошенко – лично отдал приказ сбить российский пассажирский самолёт. ВСУ – стреляли с украинского Буга и параллельно + ещё истребитель ВСУ был поднят в небо и он тоже выпустил ракеты. Путин тогда возвращался с Венесуэлы. На обеих пассажирских самолётах в том числе и на БОИНГЕ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ летевшего из Голландии и на Российском была похожая раскраска – бело-сине-красных цветов. Самолёты даже должны были пресекаться на разных высотах в какой-то точке. Но, что-то пошло не так. ВСУ атаковали системой Буг и истребителем ВСУ – российский самолёт по приказу лично Порошенко, а попали в БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ летевший из Голландии. Истребитель ВСУ – домой вернулся – ПУСТОЙ! Американцы – это прекрасно всё знают – что БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ летевший из Голландии – был преднамеренно сбит – украинскими ракетами. Американские спутники – всё зафиксировали. Они могли предоставить карту движения – всех объектов. Восемь лет прошло – но до сих пор данные американских спутников все засекречены! Лётчика украинского истребителя – просто физически устранили – как реального свидетеля приказа Порошенко по умышленному уничтожению – пассажирского самолёта. Порошенко убирал всех ненужных и неугодных ему людей. Телефонные разговоры – Порошенко за тот период все были – УНИЧТОЖЕНЫ. Разговоры лётчика с истребителя ВСУ с землёй – все были – УНИЧТОЖЕНЫ. !!! Приказ атаковать пассажирский самолёт отдавал – лично Порошенко……Но правда Европе и США не нужна…. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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