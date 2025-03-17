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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик о встрече с «Финиксом»: «Мы играли жестче и усерднее с самого начала»

«Я думаю, что это не очень нормально, когда команда возвращается с серии игр на Восточном побережье и в следующей же встрече выходит на площадку с большей энергией и усердием, чем соперник.

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