Захарова: в МИД Украины врут об отказе от русского на переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла утверждение замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что делегация республики на переговорах в Стамбуле не использовала русский язык.
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