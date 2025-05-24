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Газета.ру

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Захарова: в МИД Украины врут об отказе от русского на переговорах в Стамбуле

Захарова: в МИД Украины врут об отказе от русского на переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла утверждение замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что делегация республики на переговорах в Стамбуле не использовала русский язык.

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