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Калужские новости

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В Тарусе открыли памятник Святославу Рихтеру

В Тарусе открыли памятник Святославу Рихтеру

Памятник установили в Тарусе, где у пианиста был собственный домик и где он задумал музыкальный фестиваль, носящим теперь его имяВ Тарусе торжественно открыли памятник великому пианисту Святославу Рихтеру, который периодически жил и работал в этом городе - у него там был собственный домик.

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