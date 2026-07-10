В Тарусе открыли памятник Святославу Рихтеру

Памятник установили в Тарусе, где у пианиста был собственный домик и где он задумал музыкальный фестиваль, носящим теперь его имяВ Тарусе торжественно открыли памятник великому пианисту Святославу Рихтеру, который периодически жил и работал в этом городе - у него там был собственный домик.