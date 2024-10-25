Пожилая женщина выпрыгнула с 14-этажного лайнера по среди океана

Во время круиза на лайнере Allure of the Seas 66-летняя женщина выпрыгнула за борт.66-летняя женщина выпрыгнула с 14-этажного круизного лайнера Allure of the Seas на Багамах и исчезла в океане, пишет британское издание Daily Mail.
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