Елена Смирнова назначена проректором по лечебной работе РязГМУ

Елена Амишевна обладает многолетним опытом и высоким уровнем профессионализма.Доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой внутренних болезней Елена Смирнова заняла должность проректора по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.
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