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Татар-информ

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Бизнес участников СВО в Татарстане в 2026 году получил почти 500 млн поддержки

Бизнес участников СВО в Татарстане в 2026 году получил почти 500 млн поддержки

Предприниматели – участники СВО, члены их семей, а также компании, сотрудники которых находятся в зоне СВО, получили в Татарстане около 500 млн рублей по программам поддержки бизнеса за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

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