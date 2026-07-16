Бизнес участников СВО в Татарстане в 2026 году получил почти 500 млн поддержки

Предприниматели – участники СВО, члены их семей, а также компании, сотрудники которых находятся в зоне СВО, получили в Татарстане около 500 млн рублей по программам поддержки бизнеса за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.