Новейший Kia Sportage 2026 стоит всего 20,5 тыс. долларов, но за полный привод надо доплатить

Компания Kia обнародовала стоимость новейшего кроссовера Sportage 2026. Машина предлагается на домашнем рынке с тремя силовыми установками: чисто бензиновым мотором (1,6 турбо, сочетается с 8-ступенчатым «автоматом»), мотором объемом 2,0 литра, который работает на бензине и газе (тут применяется 6-ступенчатый «автомат») и гибридной системой с 1,6-литровым мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и электромотором мощностью 65 л.