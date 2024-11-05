Новейший Kia Sportage 2026 стоит всего 20,5 тыс. долларов, но за полный привод надо доплатить

Компания Kia обнародовала стоимость новейшего кроссовера Sportage 2026. Машина предлагается на домашнем рынке с тремя силовыми установками: чисто бензиновым мотором (1,6 турбо, сочетается с 8-ступенчатым «автоматом»), мотором объемом 2,0 литра, который работает на бензине и газе (тут применяется 6-ступенчатый «автомат») и гибридной системой с 1,6-литровым мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и электромотором мощностью 65 л.
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