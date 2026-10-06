Что не так с осенними каникулами-2026 для школьников: сколько будут отдыхать ученики?Осенние каникулы в 2026/2027 учебном году окажутся продолжительнее зимних.
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