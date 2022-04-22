Рубль укрепился к доллару и евро после краткосрочного падения на старте торгов

Курс рубля стабилизировался после резкого ослабления в начале торговой сессии 22 апреля. Согласно данным Московской биржи, торги накануне закрылись на отметке в 74,7 рубля за доллар, но сегодня в первые 20 минут курс превысил 77 рублей за единицу.