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Суд возобновил дело блогера Лерчек

Суд возобновил дело блогера Лерчек

Судебное разбирательство в отношении известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено. Как следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, 24 июля были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении заседания на 30 июля в 16:00.

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