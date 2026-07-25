Суд возобновил дело блогера Лерчек

Судебное разбирательство в отношении известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено. Как следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, 24 июля были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении заседания на 30 июля в 16:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии