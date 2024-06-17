Voyah готовит упрощенный заднеприводный минивэн Dream

В открытой базе Минпромторга Китая появилась информация об однообъёмнике начального уровня. Такой Voyah Dream предложат только в виде «чистого» электромобиля с литий-железо-фосфатной батареей и единственным задним электромотором на 292 лошадиные силы.
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