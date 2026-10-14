«Больше ни за какие деньги»: в Сети назвали 10 худших работ, с которых люди просто бегут

Флористика, ивент-менеджмент, работа личным ассистентом и еще семь профессий, которые оказались сущим кошмаром для тех, кто решил их попробовать.
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