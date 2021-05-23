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В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала

В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала

В соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места.

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Samarium
Необходимо ужесточить владение самокатами... это транспортное средство, а значит, обучение со сдачей экзаменов, получение прав определенной категории, регистрация в органах ГИБДД с выдачей номера и соответственно, ответственность за свои действия....То жде самое касается и велосипедов...

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