Путин: Россия продолжит наращивать мощности портов в границах Севморпути

Россия будет наращивать мощности российских портов в границах Севморпути. Об этом в своем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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