В Омской области уничтожено более 60 кг наркотиков, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

В составе специальной комиссии сотрудники УНК УМВД России по Омской области уничтожили наркотические средства и сильнодействующие вещества, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

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