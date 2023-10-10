Мэддисон выложил фото с Трентом: «Все еще просит переигровки»

Напомним, «Ливерпуль» остался недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ (1:2). Судейский корпус Англии признал ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса, а независимая комиссия пришла к выводу, что Диогу Жота не должен был получить красную карточку.