Мэддисон выложил фото с Трентом: «Все еще просит переигровки»

Напомним, «Ливерпуль» остался недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ (1:2). Судейский корпус Англии признал ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса, а независимая комиссия пришла к выводу, что Диогу Жота не должен был получить красную карточку.
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