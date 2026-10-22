Rep. Nancy Pelosi and a handful of other U.S. lawmakers said Wednesday that suspicious letters had been mailed to their offices.
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