На границе с Россией в Казахстане скопились 200 грузовиков

Проблемы на пограничном пункте пропуска привели к скоплению в Западно-Казахстанской области Казахстана на границе с Россией порядка 200 грузовых автомобилей к утру 8 июля, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов республики.
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