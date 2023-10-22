Потребление красного мяса связано с повышенным риском диабета 2 типа

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Массачусетса, люди, которые едят всего две порции красного мяса в неделю, могут иметь повышенный риск развития диабета 2 типа по сравнению с людьми, которые едят меньше порций, и риск повышался с увеличением потребления.