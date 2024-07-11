Анжелика Варум впервые появилась на публике на фоне слухов об отъезде из РФ

Известная российская исполнительница Анжелика Варум давно не появлялась на публике. Теперь артистка приняла участие в ежегодном семейном образовательном форуме своего супруга, певца Леонида Агутина, который прошел в Сочи.
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