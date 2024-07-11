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Анжелика Варум впервые появилась на публике на фоне слухов об отъезде из РФ

Анжелика Варум впервые появилась на публике на фоне слухов об отъезде из РФ

Известная российская исполнительница Анжелика Варум давно не появлялась на публике. Теперь артистка приняла участие в ежегодном семейном образовательном форуме своего супруга, певца Леонида Агутина, который прошел в Сочи.

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