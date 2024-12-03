Врачи спасли Пелагею в её родном Новосибирске после концерта во Владивостоке

Завершился российский концертный тур Пелагеи в ее родном Новосибирске. Несмотря на болезнь, певица выступила на сцене «Локомотив-Арены» после прохождения медицинской процедуры и провела три часа, исполняя песни вместе со своими поклонниками.
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