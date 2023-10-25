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Шойгу рассказал о новых ЗРК, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ

Шойгу рассказал о новых ЗРК, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ

Российские войска получили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пять дней, заявил 25 октября во время встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенными государственных наград, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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