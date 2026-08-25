Скандал Вани Дмитриенко с бывшей девушкой Сашей Айс: обвинения в абъюзе, изменах и хайпе

Блогерша и певец состояли в отношениях, когда были подростками. фото: Соцсети Блогерша с тремя миллионами подписчиков в TikTok Саша Айс, которая раньше встречалась с Ваней Дмитриенко, откровенно рассказала о своих отношениях с артистом спустя два года после расставания.
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