В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за паводка и пожароопасности

Возможно затопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью возникновения пожаров и затопления прибрежных территорий двух сел.
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