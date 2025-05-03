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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за паводка и пожароопасности

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за паводка и пожароопасности

Возможно затопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью возникновения пожаров и затопления прибрежных территорий двух сел.

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