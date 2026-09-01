Единственная первоклассница Фотима начала учебу в школе поселка Рябчинка

В поселке Рябчинка новый учебный год начался для единственной первоклассницы — Фотимы. На торжественную линейку девочку сопровождали родители и старший брат, который учится уже в седьмом классе.
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