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За рулем

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От автомастерской до мирового бренда: на экраны выходит фильм о Maserati

От автомастерской до мирового бренда: на экраны выходит фильм о Maserati

В российском прокате 3 декабря 2026 года стартует байопик «Мазерати» (Maserati: The Brothers). Организацией релиза занимаются «НМГ Кинопрокат» из холдинга «Национальная Медиа Группа» и Art Pictures Distribution.

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