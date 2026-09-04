От автомастерской до мирового бренда: на экраны выходит фильм о Maserati

В российском прокате 3 декабря 2026 года стартует байопик «Мазерати» (Maserati: The Brothers). Организацией релиза занимаются «НМГ Кинопрокат» из холдинга «Национальная Медиа Группа» и Art Pictures Distribution.
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