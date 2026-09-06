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Ушаков раскрыл, с какой позицией Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев

Ушаков раскрыл, с какой позицией Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ходе предстоящих контактов в Киеве намерены использовать оценки и предложения, которые были переданы им лично президентом России Владимиром Путиным.

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