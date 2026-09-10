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Царьград

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У съёмочной группы «Пятницы» пропало оборудование на 500 тысяч рублей после рейса Emirates

У съёмочной группы «Пятницы» пропало оборудование на 500 тысяч рублей после рейса Emirates

Из багажа телевизионщиков украли камеры, дрон и объективы.Съёмочная группа телеканала «Пятница» лишилась техники стоимостью около 500 тыс.

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