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Пронедра

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У «Спартака» новый главный тренер: чего от него ждать?

У «Спартака» новый главный тренер: чего от него ждать?

У «Спартака» новый главный тренер: чего от него ждать? Ольга ВайленкоПосле апрельской отставки Гильермо Абаскаля, «Спартак» принял решение о назначении нового тренера.

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