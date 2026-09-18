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Царьград

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New York Post: Краб с ножом атаковал жителя и собаку во Флориде

New York Post: Краб с ножом атаковал жителя и собаку во Флориде

На видео, опубликованном Эдуардо Альваресом, зафиксирована удивительная сцена, где краб, вооружённый ножом, атаковал собаку и её владельца во Флориде.

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