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Мировое обозрение

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Дипмиссии США на Ближнем Востоке выпустили предупреждения для граждан

Дипмиссии США на Ближнем Востоке выпустили предупреждения для граждан

Государственный департамент США и американские дипломатические миссии на Ближнем Востоке выступили с синхронными предупреждениями для своих граждан.

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