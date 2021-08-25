Мама пенсионерка: 10 тысяч хочет, а Единую Россию у власти - нет

Темы дняПолитикаМама пенсионерка: 10 тысяч хочет, а Единую Россию у власти - нет АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Вчера позвонила мама: слышала мне Путин 10 тыщ пообещал? – Слышала.Вернуться к статье19625НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григоровстоит дура с бумажкой ...больше нечего сказать а голосовать надо за ЕР ...это опора и поддержка нашего ПрезидентаИИринаИ что ж тогда в Интернете Путина "поддерживаете " только вы ,платные кремлеботы за ваши "30 сребреников "?Александр Григорова вы что мне платили когда то ? странно ...не получал а ВВ Путина поддерживает народ России к которому вы не относитесь...и поверьте Единая Россия победит на выборах так как народ у нас прекрасно понимает кто есть кто ..ИИринаДа не выкручивайтесь ,у всех вас ,кремлеботов ,одинаковые методички . И как раз созданием огромной армии кремлеботов в Интернете ,Путин и доказал , что он прекрасно понимает ,что НЕТ у него никаких сторонников среди российского народа .ЛБЛюдмила Боченковаумные слова приятно слушать !за ЕР!Татьяна ЧайкаТОчно,а то некоторые норовят ина ежа сесть ,и зад не ободрать)))Манна с неба падать будет и всё равно «хреново живётся».Прямо в ЕС и США Эдем,лень им даже ценами там поинтересоваться.Или как при Бене на «коленях стоять понравилось»))))Александр Григоровхохлы уже получают в евро пенсии и страна цветет ...вот только не пахнет а воняет ..этого хотят наверное а потом визжать ...ой мы ошиблисьАлександр Григоровя понимаю что вы выполняете установку коммерческой партии но большей глупости я еще не читал ...Алексей Сафронов...Ирина, на счёт "платных кремлеботов", умный человек должен доказать. А то, что ты глупейший адепт нынешних зю-коммунистов, это есть медицинский факт 😭Александр Григоров)))))))))))))))))Лада Мира+Владимир EвтушенкоНи в к5оем случае за отца миллиардеров голосовать не надо.Владимир Eвтушенкоа ВВ Путина поддерживает народ России" Надо же, а на выборах президента за него проголосовали всего-то от силы 20% от числа всех избирателей. А остальным 80% он безразличен.Владимир EвтушенкоЗа ЕР голосуют только ь лакеи богачей.Владимир Eвтушенкоя понимаю что вы выполняете установку коммерческой партии ЕР но большей глупости я еще не читал ...Александр Григорови правильно ...за зюганова голосовать не стоит ...обманет как в 1996году обманулАлександр Григоровкто ж вам эту тайну выдалАлександр Григоровне попугайничайте ...это вас не краситВладимир EвтушенкоЯ не попугайничаю, а подлецу его же дерьмо в ответ кидаю.Владимир EвтушенкоЧитать надо отчёт выборов.Александр Григоровтак читайтеАлександр Григороввам лечится надо бы ...пожалейте себя хоть немногоВладимир Eвтушенковам лечиться надо бы от лакейства и лизания задов...Но это в вашем случае неизлечимо.Владимир Eвтушенкотак читайтеАлександр Григоровмне жаль вас ...больше сказать мне вам нечегоТатьяна ДугильМетодички Госдеповские прослеживаются у вас, комми мнимые.Сергей ФедотовНу а что. Каждый имеет право. У вас свои методички, от жуликов и воров, у других свои.Николай ЗайчиковНу вы и насмешили , по вашему народ это чиновники и горстка идиотов вроде вас ? У народа уже шары на лоб лезут от ЕР и постоянного удорожания на все и всяОлег СамойловСаша! а ирга-камуняга за СыСыСыРию голосить будет! её привлекает дефицит всего и вся, камунячий беспредел и прекрсная совковая свобода!Олег СамойловА вовга ивдущенга - камуняга, как и его подеьница ирга!Олег Самойловкамунизимь головного мозга НЕИЗЛЕЧИМ! ивдушенгу, как и иргу-камунягу могила только приголубит!Сергей ФедотовО! фуфлогон нарисовался. Где так долго пропадал, на инструктаж, что ли ездил? А русскому языку тебя так, гляжу и не научили. Способностей нет?Олег СамойловОй! Уебок прорезался! Ну-ну! Ты еще не издох от голода?Сергей ФедотовУмоляю, продолжайте мусье Самойлов. Дабы дурь ваша всем была видна. Интернет вещь хорошая. Ничего не скроешь.LLuidmilaЕсли Вы за Путина, то нужно голосовать за структуру управления с которой сотрудничает Путин. И нужно понимать, что у любой структуры есть недостатки. А голосовать за тех, кто хочет "весь мир насилья мы разрушим..." бесперспективно. Нужно стабильное государство и только оно гарантирует выживание народа.Лида ОрловаА вы что голодаете ? или вас обстреливают , война по всей России .Плохо живёте , а иномарки стоят негде пройти , весь двор в этих железяках , простые люди квартиры покупают , разве было такое , я что то не припоминаю .Да при СССР давали жильё , но надо отработать на предприятии много лет чтобы получить .а сейчас люди берут ипотеку и покупают . Я вырастила двух детей мне не платили детского капитала и выплат никаких не было при СССР и никто не плакался ,а вкалывали и зарабатывали , но квартиру в то время купить было не возможно .А сейчас стонают всё им плохо да не так , а эта бабка совсем заелась , деньги дай а голосовать за Зюганова пойдет , ему давно пора дома сидеть , а он вся вякает , в девяностые надо было работать ему , а он как крыса испугался , всё развали , а Путин собирал всё по капельки Россию . А автору скажу так , голосуйте как хотите , но не агитируйте , кто как захочет тот и проголосует .ИИринаДа ,при вашей антисоветской клике , после вашей контрреволюции в Перестройку ,верещащей "Россия исчерпала лимит на революции ", Россия стабильно 30 лет деградирует ,нищает ,а российский народ стабильно нищает и вымирает .Александр Григороввы совершенно правы ...эти провокаторы хотят разрушения страны да и рыбку в мутной воде половитьАлександр СмолинНе умирайте пожалуйста , а то нам поржать не над кем будет!!!!Алексей СафроновИменно так!Алексей Сафронов...все правильно Ирина, ведь при вам подобных и Зю, Россия умерла бы, как это произошло с СССР при типа коммунистах.Сергей НиколаевичХороша стабильность при которой идет убыль населения, лет так через 50 выжившие только в Москве и останутся.Лада МираДутое благополучие и по сути все принадлежит банкам ,не сумел выплатить пинком под зад из квартиры и измашины ,коллекторы последний электрочайник заберут ,своего не упустят Что случилось По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, сообщил ЦБ. Это обновление максимума. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.ВладленА Вы , что хотите? Уважаемый кремлебот???Александр Григоровну явно не того чего хотите вы уважаемый поклонник западаВладленА что стесняетесь. Сообщите верному электорату!!!Александр Григорова верный электорат и сам знает что надо голосовать не за маргиналов и популистов а за Единую Россию или вы противВладимир EвтушенкоО как, гнида голубая из помойки вылезла.Александр СмолинСлава богу я вылез, но тебе руки не подам чтобы вызволить оттудаВладимир EвтушенкоКакой вы подлый глупец. Страну разрушают ЕР и олигархи с чиновниками, прущие десятки миллиардов евро за рубеж.Владимир EвтушенкоЯ с детства презирал шестёрок и лакеев. Мне твоя рука в дерьме ЕРовском не нужна. Я с тобой на одном гектаре побрезгую нужду справить.Александр СмолинТогда прощай и Тони там сам, покаНЛниколай лебедевКооперативные квартиры не помните? А ипотека-это кабала, иногда на всю жизнь, стоимость квартиры при этом практически двукратная выходит-Вам это нравится?Валера ЮшковТак перестройщики прихватизаторы уже разрушили мой мир, так что и ихний надо до основания!Олег Самойловмилог! У тебя детей СКОЛЬКО? Один? А внуков? ТОЖЕ ОДИН? И чего ты хочешь, ась?АВАлександр ВиноградовВот прочитал статью,ну очень много умерло пенсионеров. А кто их заставляет умирать, привился и живи спокойно.Нет,лучще сдохну,а прививаться назло не буду.Чем больше идиотов сдохнет ,тем больше нам привитым достанется.Сам пенсионер,но этих не жалко. Цинично,но справедливо.SSSasha Sokolovчто именно тебе достанется от умершего соседа по подъезду?Александр ПоповВ смысле - привитые живут вечно? Только непривитые умирают?Александр СмолинНе достанется ничего, даже уважаемого и очень знакомого человека очень жалко, когда на вопрос привился, ответ некогда отстань, а потом узнаешь, два дня назад умер, сердце кровью обливается какой мудак творит и проповедует не прививайтесь этой химией, она заразна, а человека уже нет, и видишь большую разницу между болезнью привитого, и смертью непривитого, но вернуть ничего нельзяЛада Мира+Татьяна БраунБуквально полчаса назад разговаривали на тему прививки с коллегой. Дама из категории "я все знаю, всегда права, слушать только меня, я самая умная". ===Вещала она о том, что вот этот по ТВ сказал, вот этот прививку разоблачил, и вообще, на западе давно состав их прививок опубликован, все о них все знают. Обычно мы с ней стараемся не спорить-почти бесполезно. ===Но тут не выдержала-спросила, какие такие специалисты против прививок? Врачи, вирусологи, медсестры, профессора-медики, другие квалифицированные спецы? И есть ли гарантия, что состав прививок "тамошний" показан правильно?=== Дама рот открыла, глазами похлопала, потом гордо сказала, что врачам она не доверяет, а информацию сказал ведущий какой-то программы. Вот так.Алексей Сафронов👏👏👏👏👏!!!Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++++++SSSasha Sokolovне хочет человек прививаться,это его право,вы перепугались что помрете и привились,у всех своё понимание ситуации,умер не от того что не привился а от того что у него была болезнь какая то,а ковид её ускорил, ваша прививка не гарантия что не заболеете,или вы про такое и не знали?Сергей ФедотовВы на полном серьёзе самого себя не считаете идиотом? Пенсионеров и раньше умирало много. Время пришло. Возраст. Вы это только сейчас заметили?Олег СамойловНееееее! При СыСыСыРии пенсионеры ВЕЧНЫМИ были! Они НЕ помирали, а вот при Путине - мрут, сволочи! Довел Путин Россию!Олег СамойловБлин! Ты иногда и умные слова молвить можешь! Странно!Александр ПоповПутин и Россия то причём? Тут о прививках базар.Олег СамойловСаша! Так я о чем и речь веду! Путин, сволочь, эти прививки придумал, а при СССР никаких вопросов не было! И тогда пенсионеры все были здоровыми и долгоживущими, а сейчас в 85-90 мрут и мрут! Ну что тут сделаешь?..Александр ПоповТак хрен тебя знает о чём речь ведёшь. Несёшь какую то муйню. Посмотри сначала кому я писал и по какому поводу.Олег СамойловДа ладно тебе! Еще с тобой ругаться по поводу и без повода! Это жинет, он для дуркования создан!LLuidmilaДеньги, которые сейчас с "вертолёта разбрасываются" заработаны В.В.Путиным в результате разработки и проведения длительной стратегии работы с западом и востоком. Именно в результате этой работы и платит Европа за газ такие баснословные деньги. Отсюда и деньги на все эти выплаты. И Газпром, и Роснефть и Росатом все работают под руководством Путина. И раз он выступает на съезде ЕР, значит люди именно из этой партии работают с ним в связке, за них и голосовать нужно.МНМатвеев НиколайЛогика ниже плинтуса, достигла дно и пробъёт еще нижеМНМатвеев НиколайЛогика ниже плинтуса, достигла дно и пробъёт еще нижеЛада МираАни чего что миллионами вымирает народ который в казну десятилетилетиями отчисления делали - так чьи деньги с "вертолета " разбрасываются ?Михаил ФадеевС каких это пор простой силлогизм не относится к логике? Возразить можно лишь в духе Борреля: "Зато у нас ценности!" Жаль только - в ломбарде их не принимают...Алексей Сафронов...несмотря на истерики душевно больных, так и происходит. Фактически, год от года происходит осознанная поддержка той партии, основателем которой является Путин! И наоборот с Зю.Boris MaxАвтор, а почему маме не пояснишь что к чему?ЕБЕлена БресловаМне тоже не нравится Зюганов, а голосовать надо за КПРФSSSasha Sokolovзачем?,за популизм?LLuidmilaАга, как на Украине, лишь бы не за порошенко. ИдиотизмАлександр ПоповВна Уркаине надо было за Порошенко?ЕБЕлена Бресловабандеровка, или либерастка, а может просто недоразвитая?! те тоже сразу оскорблять начинают, полемику-то вести мозги нужны...Лада Мира+Лада Мираза народный политический и социальный строй против строя капитала и олигархатаАлексей СафроновВот-вот, адепты и душевного больные всегда делают наоборот.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВУ нас есть одна усмирительная рубашка , туда уместятся все ваши ультра- политики . Мы пока собираем всю вашу галиматью, потом долго смеяться будут ваши детишки , а нам за вас горько уже сейчасВладимир EвтушенкоВот-вот, адепты и лакеи олигархов и душевно больные лакеи ЕР всегда делают наоборот.SSSasha Sokolovтеть неужель ты серьезно,думаешь что твой голос остановит движение страны под руководством Путина?Владимир EвтушенкоО, муха навозная прилетела. К сведению мухи - РФ 2010 год - 148 миллионов человек, 2021 год РФ -145 миллионов, из них около 12 миллионов иммигрантов. Так куда движется страна*?МихаилВы правы, но мысль развили не до конца. Многие люди не поддерживают КПРФ и Зюганова, но это ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВЕС большинству в партии власти, способный затормозить проталкивание антинародных законов и нищание народа. Идеальный состав Думы - две крупные фракции от двух крупных партий, способные бороться за популярность и, соответственно, за власть, результатом чего должно стать улучшение жизни электората, в противном случае доминирование одной фракции будет являться узурпацией управления страной и политикой. Много мелких фракций только на руку большинству(ЕР), так как размывает единство противовеса этой фракции. Если у ЕР не появится противовес - ничего к лучшему не изменится, ведь у "партии власти" не просматривается цели поднять уровень жизни народа, они продавливают свои, корыстные цели. Те, кто аргументируют наличием большого количества иномарок у населения умалчивают о том, что 90% этих машин куплены в кредит, за который люди расплачиваются годами, а общая закредитованность достигает угрожающих размеров. Многие люди уже не могут выбраться из этой трясины и влазят в банковские долги всё больше и больше. Печально, но это реальность. Путин молодец, но его основные цели - это международный рейтинг страны, экономика и армия, народ на последнем месте. Перед выборами появились некоторые подвижки в угоду электорату, но после выборов всё это "канет в Лету" и всё пойдёт своим чередом до следующих выборов. Кто это понимает - будет голосовать по уму, а не по эмоциям.Сергей ФедотовЭто подвижки не в угоду электорату. Это покупка электората. Как майданутые продались за печеньки, так и нас пытаются купить за "3 копейки". Ведь наиболее оглуплённая часть электората действительно возопит "Аах, какой благодетель" и пойдёт голосовать за партию прихлебателей и проходимцев.МихаилВы правы, это покупка, причём запланированная именно к выборам и рассчитанная именно на "тёмный электорат", который в этих играх не разбирается. Но те, у кого голова на плечах всё равно не купится на эти "3 копейки", ведь обязательств за "правильное голосование" в обмен на деньги нет, но даже и от этой подачки не стОит отказываться - с "паршивой овцы"...Но, думаю, даже этой категории можно разъяснить, что почём. Одна пенсионная реформа чего стОит, не говоря про рост цен на всё. ЕР - списанная тема, следует ожидать появление другого названия "партии перевёртышей" Как известно, дерьмо не тонет, выплывут снова, причём те же лица.Сергей ФедотовЗачем отказываться? Многих 3 года назад эта власть ограбила не меньше, чем на полмиллиона. А теперь суют десятку и думают, что кто-то будет им благодарен. Конечно надо брать и голосовать хоть за чёрта, но только не за "Единую Россию". С паршивой овцы хоть шерсти клок.SSSasha Sokolovправильно 10 тыс не лишние, а старикам ближе коммунизьмТатьяна ЧайкаА с какого перепуга вы сделали такие выводы???Согласно хрущевским сказкам мы уже с 2000года при коммунизме живём,что то не хочется этого коммунизма особенно того ,из 90х)))А КПРФ пусть почивает «в бозе»,а не в Госдуме,особенно такие как Зюганов и Грудинин)))SVSergei ViculovБлиже коммунизьм? Вот и пусть просят у миллиардеров, которые с зюгой целуются!Александр СмолинВообще Хрущев обещал коммунизм к 1980году, так было в учебнике истории за 4 класс,Лада МираДа чего вы так переживаете ? В Кремле, сама власть тоже старики что сейчас миллионами вымирают и так же как и все с букетами возрастных болячек ,не сегодня -завтра на тот свет отправятся ,если не в этом так в следующем году на старте . Стоит одному крякнуть и понесется балет в ч/б исполнении по ТВ .Лада МираЦеловаться не значит жениться )))Комментировать
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