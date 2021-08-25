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Мама пенсионерка: 10 тысяч хочет, а Единую Россию у власти - нет

Мама пенсионерка: 10 тысяч хочет, а Единую Россию у власти - нет

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Вчера позвонила мама: слышала мне Путин 10 тыщ пообещал? – Слышала.

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Александр Григоров
стоит дура с бумажкой ...больше нечего сказать а голосовать надо за ЕР ...это опора и поддержка нашего Президента
Ирина
И что ж тогда в Интернете Путина "поддерживаете " только вы ,платные кремлеботы за ваши "30 сребреников "?
Александр Григоров
а вы что мне платили когда то ? странно ...не получал а ВВ Путина поддерживает народ России к которому вы не относитесь...и поверьте Единая Россия победит на выборах так как народ у нас прекрасно понимает кто есть кто ..
Ирина
Да не выкручивайтесь ,у всех вас ,кремлеботов ,одинаковые методички . И как раз созданием огромной армии кремлеботов в Интернете ,Путин и доказал , что он прекрасно понимает ,что НЕТ у него никаких сторонников среди российского народа .
Людмила Боченкова
умные слова приятно слушать !за ЕР!
Татьяна Чайка
ТОчно,а то некоторые норовят ина ежа сесть ,и зад не ободрать)))Манна с неба падать будет и всё равно «хреново живётся».Прямо в ЕС и США Эдем,лень им даже ценами там поинтересоваться.Или как при Бене на «коленях стоять понравилось»))))
Александр Григоров
хохлы уже получают в евро пенсии и страна цветет ...вот только не пахнет а воняет ..этого хотят наверное а потом визжать ...ой мы ошиблись
Александр Григоров
я понимаю что вы выполняете установку коммерческой партии но большей глупости я еще не читал ...
Алексей Сафронов
...Ирина, на счёт "платных кремлеботов", умный человек должен доказать. А то, что ты глупейший адепт нынешних зю-коммунистов, это есть медицинский факт 😭
Александр Григоров
)))))))))))))))))
Лада Мира
+
Владимир Eвтушенко
Ни в к5оем случае за отца миллиардеров голосовать не надо.
Владимир Eвтушенко
а ВВ Путина поддерживает народ России" Надо же, а на выборах президента за него проголосовали всего-то от силы 20% от числа всех избирателей. А остальным 80% он безразличен.
Владимир Eвтушенко
За ЕР голосуют только ь лакеи богачей.
Владимир Eвтушенко
я понимаю что вы выполняете установку коммерческой партии ЕР но большей глупости я еще не читал ...
Александр Григоров
и правильно ...за зюганова голосовать не стоит ...обманет как в 1996году обманул
Александр Григоров
кто ж вам эту тайну выдал
Александр Григоров
не попугайничайте ...это вас не красит
Владимир Eвтушенко
Я не попугайничаю, а подлецу его же дерьмо в ответ кидаю.
Владимир Eвтушенко
Читать надо отчёт выборов.
Александр Григоров
так читайте
Александр Григоров
вам лечится надо бы ...пожалейте себя хоть немного
Владимир Eвтушенко
вам лечиться надо бы от лакейства и лизания задов...Но это в вашем случае неизлечимо.
Владимир Eвтушенко
так читайте
Александр Григоров
мне жаль вас ...больше сказать мне вам нечего
Татьяна Дугиль
Методички Госдеповские прослеживаются у вас, комми мнимые.
Сергей Федотов
Ну а что. Каждый имеет право. У вас свои методички, от жуликов и воров, у других свои.
Николай Зайчиков
Ну вы и насмешили , по вашему народ это чиновники и горстка идиотов вроде вас ? У народа уже шары на лоб лезут от ЕР и постоянного удорожания на все и вся
Олег Самойлов
Саша! а ирга-камуняга за СыСыСыРию голосить будет! её привлекает дефицит всего и вся, камунячий беспредел и прекрсная совковая свобода!
Олег Самойлов
А вовга ивдущенга - камуняга, как и его подеьница ирга!
Олег Самойлов
камунизимь головного мозга НЕИЗЛЕЧИМ! ивдушенгу, как и иргу-камунягу могила только приголубит!
Сергей Федотов
О! фуфлогон нарисовался. Где так долго пропадал, на инструктаж, что ли ездил? А русскому языку тебя так, гляжу и не научили. Способностей нет?
Олег Самойлов
Ой! Уебок прорезался! Ну-ну! Ты еще не издох от голода?
Сергей Федотов
Умоляю, продолжайте мусье Самойлов. Дабы дурь ваша всем была видна. Интернет вещь хорошая. Ничего не скроешь.
Luidmila
Если Вы за Путина, то нужно голосовать за структуру управления с которой сотрудничает Путин. И нужно понимать, что у любой структуры есть недостатки. А голосовать за тех, кто хочет "весь мир насилья мы разрушим..." бесперспективно. Нужно стабильное государство и только оно гарантирует выживание народа.
Лида Орлова
А вы что голодаете ? или вас обстреливают , война по всей России .Плохо живёте , а иномарки стоят негде пройти , весь двор в этих железяках , простые люди квартиры покупают , разве было такое , я что то не припоминаю .Да при СССР давали жильё , но надо отработать на предприятии много лет чтобы получить .а сейчас люди берут ипотеку и покупают . Я вырастила двух детей мне не платили детского капитала и выплат никаких не было при СССР и никто не плакался ,а вкалывали и зарабатывали , но квартиру в то время купить было не возможно .А сейчас стонают всё им плохо да не так , а эта бабка совсем заелась , деньги дай а голосовать за Зюганова пойдет , ему давно пора дома сидеть , а он вся вякает , в девяностые надо было работать ему , а он как крыса испугался , всё развали , а Путин собирал всё по капельки Россию . А автору скажу так , голосуйте как хотите , но не агитируйте , кто как захочет тот и проголосует .
Ирина
Да ,при вашей антисоветской клике , после вашей контрреволюции в Перестройку ,верещащей "Россия исчерпала лимит на революции ", Россия стабильно 30 лет деградирует ,нищает ,а российский народ стабильно нищает и вымирает .
Александр Григоров
вы совершенно правы ...эти провокаторы хотят разрушения страны да и рыбку в мутной воде половить
Александр Смолин
Не умирайте пожалуйста , а то нам поржать не над кем будет!!!!
Алексей Сафронов
Именно так!
Алексей Сафронов
...все правильно Ирина, ведь при вам подобных и Зю, Россия умерла бы, как это произошло с СССР при типа коммунистах.
Сергей Николаевич
Хороша стабильность при которой идет убыль населения, лет так через 50 выжившие только в Москве и останутся.
Лада Мира
Дутое благополучие и по сути все принадлежит банкам ,не сумел выплатить пинком под зад из квартиры и измашины ,коллекторы последний электрочайник заберут ,своего не упустят Что случилось По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг 23,9 трлн рублей, сообщил ЦБ. Это обновление максимума. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей. Как отмечает Telegram-канал MMI, темпы роста задолженности россиян ускоряются: в мае этот показатель составил 2,1% месяц к месяцу, в июне — уже 2,4%.
Владлен
А Вы , что хотите? Уважаемый кремлебот???
Александр Григоров
ну явно не того чего хотите вы уважаемый поклонник запада
Владлен
А что стесняетесь. Сообщите верному электорату!!!
Александр Григоров
а верный электорат и сам знает что надо голосовать не за маргиналов и популистов а за Единую Россию или вы против
Владимир Eвтушенко
О как, гнида голубая из помойки вылезла.
Александр Смолин
Слава богу я вылез, но тебе руки не подам чтобы вызволить оттуда
Владимир Eвтушенко
Какой вы подлый глупец. Страну разрушают ЕР и олигархи с чиновниками, прущие десятки миллиардов евро за рубеж.
Владимир Eвтушенко
Я с детства презирал шестёрок и лакеев. Мне твоя рука в дерьме ЕРовском не нужна. Я с тобой на одном гектаре побрезгую нужду справить.
Александр Смолин
Тогда прощай и Тони там сам, пока
николай лебедев
Кооперативные квартиры не помните? А ипотека-это кабала, иногда на всю жизнь, стоимость квартиры при этом практически двукратная выходит-Вам это нравится?
Валера Юшков
Так перестройщики прихватизаторы уже разрушили мой мир, так что и ихний надо до основания!
Олег Самойлов
милог! У тебя детей СКОЛЬКО? Один? А внуков? ТОЖЕ ОДИН? И чего ты хочешь, ась?
Александр Виноградов
Вот прочитал статью,ну очень много умерло пенсионеров. А кто их заставляет умирать, привился и живи спокойно.Нет,лучще сдохну,а прививаться назло не буду.Чем больше идиотов сдохнет ,тем больше нам привитым достанется.Сам пенсионер,но этих не жалко. Цинично,но справедливо.
Sasha Sokolov
что именно тебе достанется от умершего соседа по подъезду?
Александр Попов
В смысле - привитые живут вечно? Только непривитые умирают?
Александр Смолин
Не достанется ничего, даже уважаемого и очень знакомого человека очень жалко, когда на вопрос привился, ответ некогда отстань, а потом узнаешь, два дня назад умер, сердце кровью обливается какой мудак творит и проповедует не прививайтесь этой химией, она заразна, а человека уже нет, и видишь большую разницу между болезнью привитого, и смертью непривитого, но вернуть ничего нельзя
Лада Мира
+
Татьяна Браун
Буквально полчаса назад разговаривали на тему прививки с коллегой. Дама из категории "я все знаю, всегда права, слушать только меня, я самая умная". ===Вещала она о том, что вот этот по ТВ сказал, вот этот прививку разоблачил, и вообще, на западе давно состав их прививок опубликован, все о них все знают. Обычно мы с ней стараемся не спорить-почти бесполезно. ===Но тут не выдержала-спросила, какие такие специалисты против прививок? Врачи, вирусологи, медсестры, профессора-медики, другие квалифицированные спецы? И есть ли гарантия, что состав прививок "тамошний" показан правильно?=== Дама рот открыла, глазами похлопала, потом гордо сказала, что врачам она не доверяет, а информацию сказал ведущий какой-то программы. Вот так.
Алексей Сафронов
👏👏👏👏👏!!!
Владимир Eвтушенко
+++++++++++++++++++++++++++++++
Sasha Sokolov
не хочет человек прививаться,это его право,вы перепугались что помрете и привились,у всех своё понимание ситуации,умер не от того что не привился а от того что у него была болезнь какая то,а ковид её ускорил, ваша прививка не гарантия что не заболеете,или вы про такое и не знали?
Сергей Федотов
Вы на полном серьёзе самого себя не считаете идиотом? Пенсионеров и раньше умирало много. Время пришло. Возраст. Вы это только сейчас заметили?
Олег Самойлов
Нееееее! При СыСыСыРии пенсионеры ВЕЧНЫМИ были! Они НЕ помирали, а вот при Путине - мрут, сволочи! Довел Путин Россию!
Олег Самойлов
Блин! Ты иногда и умные слова молвить можешь! Странно!
Александр Попов
Путин и Россия то причём? Тут о прививках базар.
Олег Самойлов
Саша! Так я о чем и речь веду! Путин, сволочь, эти прививки придумал, а при СССР никаких вопросов не было! И тогда пенсионеры все были здоровыми и долгоживущими, а сейчас в 85-90 мрут и мрут! Ну что тут сделаешь?..
Александр Попов
Так хрен тебя знает о чём речь ведёшь. Несёшь какую то муйню. Посмотри сначала кому я писал и по какому поводу.
Олег Самойлов
Да ладно тебе! Еще с тобой ругаться по поводу и без повода! Это жинет, он для дуркования создан!
Luidmila
Деньги, которые сейчас с "вертолёта разбрасываются" заработаны В.В.Путиным в результате разработки и проведения длительной стратегии работы с западом и востоком. Именно в результате этой работы и платит Европа за газ такие баснословные деньги. Отсюда и деньги на все эти выплаты. И Газпром, и Роснефть и Росатом все работают под руководством Путина. И раз он выступает на съезде ЕР, значит люди именно из этой партии работают с ним в связке, за них и голосовать нужно.
Матвеев Николай
Логика ниже плинтуса, достигла дно и пробъёт еще ниже
Матвеев Николай
Логика ниже плинтуса, достигла дно и пробъёт еще ниже
Лада Мира
Ани чего что миллионами вымирает народ который в казну десятилетилетиями отчисления делали - так чьи деньги с "вертолета " разбрасываются ?
Михаил Фадеев
С каких это пор простой силлогизм не относится к логике? Возразить можно лишь в духе Борреля: "Зато у нас ценности!" Жаль только - в ломбарде их не принимают...
Алексей Сафронов
...несмотря на истерики душевно больных, так и происходит. Фактически, год от года происходит осознанная поддержка той партии, основателем которой является Путин! И наоборот с Зю.
Boris Max
Автор, а почему маме не пояснишь что к чему?
Елена Бреслова
Мне тоже не нравится Зюганов, а голосовать надо за КПРФ
Sasha Sokolov
зачем?,за популизм?
Luidmila
Ага, как на Украине, лишь бы не за порошенко. Идиотизм
Александр Попов
Вна Уркаине надо было за Порошенко?
Елена Бреслова
бандеровка, или либерастка, а может просто недоразвитая?! те тоже сразу оскорблять начинают, полемику-то вести мозги нужны...
Лада Мира
+
Лада Мира
за народный политический и социальный строй против строя капитала и олигархата
Алексей Сафронов
Вот-вот, адепты и душевного больные всегда делают наоборот.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У нас есть одна усмирительная рубашка , туда уместятся все ваши ультра- политики . Мы пока собираем всю вашу галиматью, потом долго смеяться будут ваши детишки , а нам за вас горько уже сейчас
Владимир Eвтушенко
Вот-вот, адепты и лакеи олигархов и душевно больные лакеи ЕР всегда делают наоборот.
Sasha Sokolov
теть неужель ты серьезно,думаешь что твой голос остановит движение страны под руководством Путина?
Владимир Eвтушенко
О, муха навозная прилетела. К сведению мухи - РФ 2010 год - 148 миллионов человек, 2021 год РФ -145 миллионов, из них около 12 миллионов иммигрантов. Так куда движется страна*?
Михаил
Вы правы, но мысль развили не до конца. Многие люди не поддерживают КПРФ и Зюганова, но это ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВЕС большинству в партии власти, способный затормозить проталкивание антинародных законов и нищание народа. Идеальный состав Думы - две крупные фракции от двух крупных партий, способные бороться за популярность и, соответственно, за власть, результатом чего должно стать улучшение жизни электората, в противном случае доминирование одной фракции будет являться узурпацией управления страной и политикой. Много мелких фракций только на руку большинству(ЕР), так как размывает единство противовеса этой фракции. Если у ЕР не появится противовес - ничего к лучшему не изменится, ведь у "партии власти" не просматривается цели поднять уровень жизни народа, они продавливают свои, корыстные цели. Те, кто аргументируют наличием большого количества иномарок у населения умалчивают о том, что 90% этих машин куплены в кредит, за который люди расплачиваются годами, а общая закредитованность достигает угрожающих размеров. Многие люди уже не могут выбраться из этой трясины и влазят в банковские долги всё больше и больше. Печально, но это реальность. Путин молодец, но его основные цели - это международный рейтинг страны, экономика и армия, народ на последнем месте. Перед выборами появились некоторые подвижки в угоду электорату, но после выборов всё это "канет в Лету" и всё пойдёт своим чередом до следующих выборов. Кто это понимает - будет голосовать по уму, а не по эмоциям.
Сергей Федотов
Это подвижки не в угоду электорату. Это покупка электората. Как майданутые продались за печеньки, так и нас пытаются купить за "3 копейки". Ведь наиболее оглуплённая часть электората действительно возопит "Аах, какой благодетель" и пойдёт голосовать за партию прихлебателей и проходимцев.
Михаил
Вы правы, это покупка, причём запланированная именно к выборам и рассчитанная именно на "тёмный электорат", который в этих играх не разбирается. Но те, у кого голова на плечах всё равно не купится на эти "3 копейки", ведь обязательств за "правильное голосование" в обмен на деньги нет, но даже и от этой подачки не стОит отказываться - с "паршивой овцы"...Но, думаю, даже этой категории можно разъяснить, что почём. Одна пенсионная реформа чего стОит, не говоря про рост цен на всё. ЕР - списанная тема, следует ожидать появление другого названия "партии перевёртышей" Как известно, дерьмо не тонет, выплывут снова, причём те же лица.
Сергей Федотов
Зачем отказываться? Многих 3 года назад эта власть ограбила не меньше, чем на полмиллиона. А теперь суют десятку и думают, что кто-то будет им благодарен. Конечно надо брать и голосовать хоть за чёрта, но только не за "Единую Россию". С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Sasha Sokolov
правильно 10 тыс не лишние, а старикам ближе коммунизьм
Татьяна Чайка
А с какого перепуга вы сделали такие выводы???Согласно хрущевским сказкам мы уже с 2000года при коммунизме живём,что то не хочется этого коммунизма особенно того ,из 90х)))А КПРФ пусть почивает «в бозе»,а не в Госдуме,особенно такие как Зюганов и Грудинин)))
Sergei Viculov
Ближе коммунизьм? Вот и пусть просят у миллиардеров, которые с зюгой целуются!
Александр Смолин
Вообще Хрущев обещал коммунизм к 1980году, так было в учебнике истории за 4 класс,
Лада Мира
Да чего вы так переживаете ? В Кремле, сама власть тоже старики что сейчас миллионами вымирают и так же как и все с букетами возрастных болячек ,не сегодня -завтра на тот свет отправятся ,если не в этом так в следующем году на старте . Стоит одному крякнуть и понесется балет в ч/б исполнении по ТВ .
Лада Мира
Целоваться не значит жениться )))

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