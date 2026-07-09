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Регионы России

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Ростех представил беспилотники «Сатурн» для мониторинга и доставки грузов

Ростех представил беспилотники «Сатурн» для мониторинга и доставки грузов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» впервые презентовал на международной выставке форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо-2026» в Казани новую линейку беспилотных летательных аппаратов «Сатурн».

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