Ростех представил беспилотники «Сатурн» для мониторинга и доставки грузов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» впервые презентовал на международной выставке форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо-2026» в Казани новую линейку беспилотных летательных аппаратов «Сатурн».
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