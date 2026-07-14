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Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026.Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026. На стадии 1/2 финала действующие чемпионы Европы встречались со сборной Франции и добились победы со счетом 2:0.

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