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Большая любовь: история самой высокой семейной пары в истории

Большая любовь: история самой высокой семейной пары в истории

К сожалению, жизнь очень высоких людей наполнена многочисленными трудностями. В мире, где средний рост, в зависимости от нации колеблется от 160 до 180 см, гигантам непросто найти не только мебель, одежду и работу, но и спутника жизни.

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