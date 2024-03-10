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Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Обезьяну продажную - НА КОЛ.
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7 час.
Светлейший
Хачи сами себе выбрали облезлого Мыколку, а тот засланец сразу сдал азерам Карабах, это достойно награды от Алиева.:))) Но дальнейшее нахождение этого предводителя всех армян у руля не только отодвинет Армянию в сторонку, но и поставит её в 69-ю позу, то есть нагнет...
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5 час.
Ирина Трифонова
ввести визовый режим и выдворить нелегалов из России
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1 час.

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