ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.
Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье
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Gennady Sokolovsky
Обезьяну продажную - НА КОЛ.
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7 час.
Светлейший
Хачи сами себе выбрали облезлого Мыколку, а тот засланец сразу сдал азерам Карабах, это достойно награды от Алиева.:))) Но дальнейшее нахождение этого предводителя всех армян у руля не только отодвинет Армянию в сторонку, но и поставит её в 69-ю позу, то есть нагнет...
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5 час.
Ирина Трифонова
ввести визовый режим и выдворить нелегалов из России
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1 час.
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