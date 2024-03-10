Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

Светлейший

Хачи сами себе выбрали облезлого Мыколку, а тот засланец сразу сдал азерам Карабах, это достойно награды от Алиева.:))) Но дальнейшее нахождение этого предводителя всех армян у руля не только отодвинет Армянию в сторонку, но и поставит её в 69-ю позу, то есть нагнет...