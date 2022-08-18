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В Германии накренился знаменитый Бременский маяк

БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Знаменитый маяк в Бремерхафене на северо-западе ФРГ накренился, предварительная причина - изношенность пирса и снижение уровня воды в реке Везер, судоходство в порту пока приостановлено, сообщили в четверг немецкие СМИ.

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