В Германии накренился знаменитый Бременский маяк

БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Знаменитый маяк в Бремерхафене на северо-западе ФРГ накренился, предварительная причина - изношенность пирса и снижение уровня воды в реке Везер, судоходство в порту пока приостановлено, сообщили в четверг немецкие СМИ.