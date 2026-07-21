Реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны проведут в Братске 25 июля

25 июля с 15-00 до 17-00 на Падунском пляже в Братске состоится реконструкция боя времён Великой Отечественной войны с участием около 100 человек и катера, — рассказали в пресс-службе администрации города.
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