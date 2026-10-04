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Культурология.рф

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Вокруг света: Двойное дерево Казорцо: невероятная ботаническая загадка природы, которая остается без ответа

Вокруг света: Двойное дерево Казорцо: невероятная ботаническая загадка природы, которая остается без ответа

В небольшом городке Казорцо, расположенном в итальянской провинции Асти, растет дерево, которое бросает вызов общепринятым представлениям о биологии и привлекает посетителей со всего мира, приезжающих посмотреть на столь необычное явление, которое кажется почти невозможным.

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