Вокруг света: Двойное дерево Казорцо: невероятная ботаническая загадка природы, которая остается без ответа

В небольшом городке Казорцо, расположенном в итальянской провинции Асти, растет дерево, которое бросает вызов общепринятым представлениям о биологии и привлекает посетителей со всего мира, приезжающих посмотреть на столь необычное явление, которое кажется почти невозможным.