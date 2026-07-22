В трех городах Ямала на практике побывали студенты из вуза Донецка

На Ямале ежегодно летом работают студенты из ведущих вузов страны: они не только набивают руку в будущей профессии, но и помогают ученым провести актуальные исследования, сделать выводы и подготовить рекомендации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии