Сотрудники полиции в Приморье задержали подозреваемую в неправомерном доступе к защищенной законом компьютерной информации

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Управления МВД России по Приморскому краю установили причастность 20-летней сотрудницы одной из компаний сотовой связи к неправомерному доступу к защищенной законом компьютерной информации.