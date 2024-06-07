Сотрудники полиции в Приморье задержали подозреваемую в неправомерном доступе к защищенной законом компьютерной информации

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Управления МВД России по Приморскому краю установили причастность 20-летней сотрудницы одной из компаний сотовой связи к неправомерному доступу к защищенной законом компьютерной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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