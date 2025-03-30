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Политический вестник

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  • александр град
    Да, битва за Арктику еще впереди!  У нас хоть СМП и ледоколы есть и строятся, а эти же нищие и туда же лезут на погиб...Мировая битва за ...
  • Tania Еременко
    Если бы Трамп хотел мира , он бы сразу запретил поставки оружия на Украину. А так... судить надо не по словам, а по п..."Дожмём и добьём"...
  • Юрий Николаев
    Расшифрует ли трамп послание Путина? Да ничего он не расшифрует! И не собирается это делать! Он визжит как свинья нед..."Дожмём и добьём"...

Сильный ход Путина сделан. Осталось ещё шесть. Рискнёт ли ООН?

Сильный ход Путина сделан. Осталось ещё шесть. Рискнёт ли ООН?

Президент России Владимир Путин предложил для легитимации власти на Украине ввести временное управление под эгидой ООН.

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