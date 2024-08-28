Алаудинов заявил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил 28 августа, что российские войска нанесли серьезное поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории Курской области.
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